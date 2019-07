Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Obwohl er wusste, dass er an Hepatitis C erkrankt ist, bespuckte ein Klagenfurter andere Menschen. Er wurde zu sieben Monaten Haft verurteilt (Symbolfoto) © APA/Artinger

Obwohl er wusste, dass er an Hepatitis C leidet, hat ein 31-jähriger Klagenfurter wahllos andere Personen bespuckt. Deshalb stand der Mann am Mittwoch wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten vor Gericht. Er wurde - nicht rechtskräftig - zu sieben Monaten Haft verurteilt. Hinzu kamen weitere, bisher als bedingt nachgesehene vier Monate Haft, zu denen der Mann in einem früheren Prozess wegen Körperverletzung verurteilt worden war.