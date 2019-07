Kleine Zeitung +

Einbruch in Klagenfurt Täter brachen mit gestohlenem Werkzeug Firmentresor auf

In der Nacht auf Mittwoch wurde in ein Firmengebäude in Klagenfurt eingebrochen. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld. In Krumpendorf stahlen Einschleichdiebe ein Notebook und eine Spielekonsole.