Die Polizei fahndet nach einem Fahrzeuglenker, der Dienstagabend einen Unfall in Reifnitz verursacht hat und danach weggefahren ist. Eine 18-jährige Klagenfurterin wurde dabei verletzt.

Die Polizei fahndet nach einem Pkw-Lenker, der Dienstagabend nach einem Unfall mit einem Motorrad in Reifnitz Fahrerflucht beging (Symbolfoto) © APA/Gindl

Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich Dienstagabend in Reifnitz am Wörthersee. Um 20.15 Uhr lenkte eine 18-jährige Klagenfurterin ein Motorfahrrad auf der Reifnitzer Straße (L 97b) von Reifnitz kommend in Richtung Keutschach.