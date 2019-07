In der Nacht brachen Unbekannte in ein Wohnhaus ein, schlugen den Hauseigentümer und fesselten und knebelten ihn sowie die Pflegerin seiner Mutter mit Klebeband. Die Täter stahlen einen Tresor.

Die Polizei fahndet derzeit nach zwei bis drei Tätern, die in der Nacht auf Mittwoch eine Köttmannsdorfer Familie brutal überfallen haben (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Ein brutaler Raubüberfall beschäftigt derzeit die Kärntner Polizei. In der Nacht auf heute, Mittwoch, sind zwei bis drei unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Gemeinde Köttmannsdorf eingedrungen, in dem der Hauseigentümer, dessen Mutter und die 24-Stunden-Pflegerin der betagten Frau schlafen. Plötzlich zwischen 1.30 und 1.40 Uhr verschafften sich die mit Kappen maskierten Täter Zugang zum Haus und gingen zuerst ins Schlafzimmer der Pflegerin. Ohne das Licht einzuschalten knebelten sie diese mit Klebeband und fesselten sie an Händen und Beinen.