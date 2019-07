Kleine Zeitung +

Bundesratspräsident Ingo Appé: "Das Ibiza-Video machte meine Amtszeit erfolgreich"

Ein halbes Jahr lang war Ingo Appé Präsident des Bundesrates. In dieser Zeit zeigte die Länderkammer erstmals auf, welche Veto-Rechte sie hat. Und per Zufall schaffte es Appé sogar, dass sein Kernthema – das Absichern des Trinkwassers – in Verfassungsrang steht.