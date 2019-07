In der Bauverhandlung gab es keine Einwände der Anrainer. Nun braucht das Projekt nur noch grünes Licht vom Straßenbauamt.

Viele Besucher des Klagenfurter Strandbades fragen sich derzeit sicher, wann die Revitalisierung des Hotels Wörthersee in der Ostbucht beginnt. „Ende März gab es die Bauverhandlung“, sagt Karin Zarikian, Leiterin der Abteilung Baurecht und Gewerberecht in der Stadt Klagenfurt. Einwände von Anrainern habe es nicht gegeben. Grundsätzlich könnte also der Baubescheid ausgestellt werden.