Eine junge Frau "vergaß" zwei Monate auf ihre Tiere und ließ sie ohne Wasser und Nahrung in der verschlossenen Wohnung zurück. Am Dienstag stand die 21-Jährige wegen Tierquälerei vor Gericht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Angeklagte kam mit einer Diversion davon © Weichselbraun

In Tränen aufgelöst versuchte die Verkäuferin am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt ihre Tat zu erklären. "In meinem Kopf hat es einfach ausgesetzt. Ich wollte raus aus der Wohnung, weil ich mich dort nicht mehr wohlgefühlt habe. An meine Katzen habe ich dann nicht mehr gedacht." Sie hätte private Probleme gehabt, erklärte die 21-Jährige vor Richter Gernot Kugi.