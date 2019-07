Facebook

Schüler zeigen sich beeindruckt. © Konrad Mariacher

Rund sechs Meter Eisdecke hat die Pasterze am Großglockner in nur einem Jahr verloren. Durch die Ansicht des schwindenden Gletschers im Nationalpark Hohe Tauern wurden den Schülern die Konsequenzen des Klimawandels erst so richtig klar. Sie konnten sich vor Ort ein Bild von den drastischen Auswirkungen des wärmsten Juni der Messgeschichte machen. „Erst durch den informativen Besuch der Pasterze, wurden uns die Auswirkungen des Klimawandels wahrhaftig vor Augen geführt“, meinen die Schülerinnen Verena Oberlader und Lisa Erlacher bestürzt.