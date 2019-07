Probe ergab:Keime in Leitungswasser in Klagenfurt-Viktring

Routineuntersuchung des Trinkwassers ergab an einer Wasser-Probenahmestelle erhöhte Keimwerte. Die Stadtwerke arbeiten intensiv an Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung. 35 Häuser sind betroffen.

Keime im Leitungswasser - Symbolfoto © frittipix - stock.adobe.com

Am Freitag (5. Juli 2019) wurden im Rahmen einer routinemäßig durchgeführten Trinkwasseruntersuchung an einer Wasser-Probenahmestelle in Viktring erhöhte Keimzahlen festgestellt. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt. Weitere Wasserproben an anderen Stellen im Netz waren nach Auskunft der Stadtwerke Klagenfurt (STW) in Ordnung.