Klagenfurt Start für Umbau des Klagenfurter Gesundheitsamtes

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stadtrat Markus Geig er mit Robert Slamanig, Leiter der Abt. Facility Management und Projektleiter Thomas Pokerschnig © Stadtpresse/Wedenig

Das Klagenfurter Gesundheitsamt übersiedelt ins Erdgeschoss. Für Bürger bedeutet dies ein Höchstmaß an Komfort, denn Labor, Impfservice etc. werden wesentlich einfacher erreichbar sein. „Die Steigerung der Bürgerfreundlichkeit und die Modernisierung mittels Kommunikationsmittel steht an oberster Stelle“ betont Stadtrat Markus Geiger. „Der gesamte rund 450 Quadratmeter große Bereich wird bequem und selbstverständlich barrierefrei zugänglich sein. Auch die Wartezeit soll so angenehm und kurz wie möglich ausfallen“, so Geiger. Neben der großzügigen Gestaltung des Wartebereichs, einer Portierloge, modernen Räumen für Labor, Impfservice und Ärzte des Gesundheitsamtes wird mittels eines zeitgemäßen Aufrufsystems auch die Terminkoordination komfortabler. Im Zuge des Umbaus werden selbstverständlich auch Lüftungsanlage, Datennetzinfrastruktur etc. auf den neuesten Stand gebracht.



Innen wird das Gebäude modern, außen wird die Fassade des schönen Altstadthauses wiederhergestellt. „Die Schaufenster im Erdgeschoß werden dem Denkmalschutz entsprechend rückgebaut und originalgetreu mit der ursprünglichen Fassade abgestimmt“, so Robert Slamanig, Leiter der städtischen Abteilung Facility Management und Projektleiter Thomas Pokerschnig. Die Umbauarbeiten werden von der Innenseite des Gebäudes durchgeführt, auf der Bahnhofstraße wird es keinerlei Einschränkungen geben.



Bis 2017 war das Papierfachgeschäft Strein Mieter in diesem Gebäude der Stadt. Gleich nach der Geschäftsauflösung wurde mit der Planung für die neuen Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes begonnen. Die Stadt investiert in den Umbau des neuen Gesundheits-Servicezentrums rund eine Million Euro.