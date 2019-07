Facebook

Der Musikstil von Ian Jules zeichnet sich durch eingängige Melodien und tiefgründige Texte aus. © PHIPS MCCLOUD

Wer nicht provoziert, wird nie erfolgreich sein.“ Unter diesem Motto mischt Rapper Ian Jules die Hip-Hop-Szene in Klagenfurt auf, die er als „angepasst und wenig mutig“ empfindet. Sein Markenzeichen: ein androgyner Kleidungsstil, mit einer Vorliebe für Nagellack und die Farbe Pink. Damit will der ausgebildete Altenpfleger ein Zeichen setzen: „Denn in Österreich tut man sich schwer mit allem, was anders ist.“