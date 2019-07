Sanierung der Radfahrer- und Fußgängerstraße soll noch am Donnerstag abgeschlossen werden, die Arbeit an den Grünflächen ebenfalls.

Die Tarviser Straße wird wieder für den Verkehr freigegeben © Markus Traussnig

Gute Neuigkeiten für Fußgänger und Radfahrer: Die Abteilung Straßenbau und Verkehr werde die Bauarbeiten am Geh- und Radweg in der Tarviser Straße am Donnerstag abschließen, sagt Verkehrsreferent Stadtrat Christian Scheider.