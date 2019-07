Die Sonne kann sich tagsüber schon besser in Szene setzen. Am Nachmittag bilden sich einzelne Schauer, in Klagenfurt sollte es jedoch weitgehend trocken bleiben.

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Mit steigendem Luftdruck gelangen zum Teil schon trockenere und weniger schwüle Luftmassen zu uns. Die Sonne kann sich oft besser in Szene setzen und länger in den Tag hinein behaupten. "100-prozentig stabil sind die Bedingungen weiterhin nirgends", meint Werner Troger (Meteorologe) vom Privatwetterdienst meteo experts. Am Nachmittag bilden sich im Westen und Norden erneut einzelne Schauer/Gewitter aus, wie etwa in Richtung Gegendtal. In Richtung Klagenfurt dürfte es weitgehend trocken bleiben. Mit Höchstwerten von über 25 Grad ist es während der sonnigen Phasen am Nachmittag weiterhin sommerlich warm.