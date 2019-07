Korbelius Klagenfurter Konditorei mit Stadtwappen ausgezeichnet

Facebook

Familie Korbelius bei der Überreichung des Stadtwappens. © (c) Spatzek

Schaumrollen, Reindling und selbstgemachtes Eis: Die Mehlspeisen der Café-Konditorei Korbelius sind legendär. 1939 wurde die Filiale von Konditormeister Siegfried Korbelius gegründet, heute ist sie eine der wenigen noch bestehenden Konditoreien in Klagenfurt. Am Mittwoch, 3. Juli, wurde die Konditorei in der Karfreitstraße mit dem Klagenfurter Stadtwappen ausgezeichnet.