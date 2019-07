Unter dem Vorwand, eine Autopanne zu haben oder dringend Geld für ein im Krankenhaus zu behandelndes Kind zu benötigen, sind derzeit Profi-Betrüger in Kärnten unterwegs. Die Polizei warnt vor der Weitergabe von Daten.

"Ich bin mit dem Auto von Viktring nach Keutschach gefahren und wurde von einem Rumänen in blau-weiß gestreiftem Hemd und Straßenkarte in der Hand von der Straße gewinkt. Sein Vater sei im Krankenhaus, seine Bankomatkarte (Sparkasse) werde bei der Bank nicht angenommen und er müsse auf schnellstem Wege nach Wien, habe jedoch kein Geld mehr zum Tanken. Er gäbe mir seine Kontaktdaten als Sicherheit, wenn ich ihm Geld für die Tankung gäbe. Im Auto (silberner Opel Kombi mit rumänischer Nummerntafel) saßen eine Frau und ein Kind.

Aus Hilfsbereitschaft gab ich dem Mann zwanzig Euro und meinte, er müsse sie mir nicht zurück überweisen." So schildert eine Kleine Zeitung-Leser eine Begegnung, die kriminelle Hintergründe haben könnte.