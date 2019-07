Die Erlebniswelt Minimundus in Klagenfurt startet in die Sommersaison mit einer neuen Attraktion, Konzerten und mit Öffnungszeiten bis 22 Uhr.

Juli/August ist Minimundus bis 22 Uhr geöffnet © Weichselbraun

Die Klagenfurter Erlebniswelt Minimundus hat mit einigen Neuheiten in die Sommersaison gestartet. 15 Mitarbeiter, Menschen mit Beeinträchtigungen, haben das Gelände der „kleinen Welt am Wörthersee“ perfekt hergerichtet. In der Minimundus-Werkstatt wird derzeit noch emsig gearbeitet. In wenigen Tagen soll auch die neue Attraktion, eine Modelleisenbahn-Station, fertig sein. „Internationale Zuggarnituren werden auf zwei Ebenen ihre Runden drehen“, sagt Modellbauer Rainer Wegscheider. Darunter befinden sich der Schweizer Glacier Express, der amerikanische Golden Pass und der deutsche TEE. Es gibt zwei Bahnhöfe. Die Gleisanlage im Maßstab 1:24 wird im ersten Stock des Indoor-Bereichs aufgebaut und eine Streckenlänge von rund 600 Meter haben. „Die Anordnung der Gleise und die Dimension sind schon eine Herausforderung“, sagt Wegscheider.