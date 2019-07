Facebook

Der Ironman Austria geht am Sonntag über die Bühne © Gert Köstinger

Zum 21. Mal geht am Sonntag der Ironman in Klagenfurt über die Bühne. Neu beim Traditions-Triathlon: Die Radstrecke wird auch durch die Bezirke St. Veit und Feldkirchen geführt. Unmittelbar im Anschluss an das Schwimmen (der Ausstieg ist bei Minimundus und nicht beim Seeparkhotel) fahren die Athleten über die Hallegger Senke nach Wölfnitz und weiter auf der S 37 nach St. Veit. Die S 37 ist daher auch von 6 bis 15 Uhr gesperrt. Nach einer Schleife durch St. Veit führt der Weg durch das Glantal nach Feldkirchen und zurück über Tigring nach Moosburg und Krumpendorf. Hier gibt es Straßensperren von 8 bis 14.30 Uhr. Ab 10.30 Uhr sind die ersten Sportler auf der Süduferstraße unterwegs. Diese ist von 8.30 bis 15.30 im gesamten Verlauf bis Velden gesperrt. Nach der Schleife über Rosegg, Egg, Ledenitzen und Mühlbach fahren die Athleten über Schiefling auf den Rupertiberg zu – der forderndste Abschnitt der Strecke. In diesem Bereich kommt es von 9.30 bis spätestens 18 Uhr zu Straßensperren.