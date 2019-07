Tagsüber wird es drückend schwül und veränderlich. In der labilen Luft bilden sich vor allem am Nachmittag Regenschauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen rund 27 Grad.

© Fotolia/trendobjects - stock.adobe.com

Wir liegen im Einflussbereich einer Luftmassengrenze. Sie markiert den Übergangsbereich zwischen heißer Luft im Südosten und kühlerer Luft im Nordwesten. Die ärgste Hitze ist nun vorbei. Die heiße Luft der letzten Tage wird nach Süden hin abgedrängt, wir verbleiben aber auf der sommerlichen Seite des Wetters. In der labilen Luft bilden sich im Tagesverlauf einige Schauer und Gewitter. Vor allem am Nachmittag entstehen Regenschauer und Gewitter. Flächenhafter Regen, der jeden Ort trifft, ist das aber eher keiner. Bei dieser Wetterlage ist eine räumlich und zeitlich detaillierte Vorhersage sowieso wenig sinnvoll. "Überraschungen gehören ganz einfach dazu", behauptet Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Beispielsweise in Paternion hat es maximal rund 27 Grad.