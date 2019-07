Facebook

In diese Bankfiliale in der St. Veiter Straße raste der 94-Jährige © Kleine Zeitung

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich Montag gegen 11.18 Uhr in Klagenfurt. Ein 94-jähriger Mann war auf der St. Veiter Straße unterwegs, als er das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte. Das hatte fatale Folgen. Er fuhr mit seinem Fahrzeug in das Foyer einer Bank. Im Eingangsbereich stand eine 59-jährige Frau aus Klagenfurt und wurde dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Frau in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 94-Jährige blieb unverletzt.