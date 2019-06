Facebook

Der Juni geht heute zu Ende, er bescherte Kärnten neue Bestmarken © Elisabeth Peutz

Der wärmste, sonnigste und trockenste Juni aller Zeiten liegt bald hinter uns, was vielleicht länger bleibt sind die Rekorde. Und da hat sich Kärnten als beinahe als heißester Fleck Österreichs erwiesen: Mit 38,1 Grad in Hermagor wurde landesweit die höchste Temperatur gemessen. Bis am Sonntag gegen 17 Uhr schien es, als hielte Kärnten Platz eins. Dann wurden allerdings in der Nähe der Universität Innsbruck laut Ubimet 38,5 Grad gemessen. Ungewöhnlich heiß war es dennoch auch in Kärnten im Juni: 38,0 Grad wurden in Dellach/Drau gemessen.