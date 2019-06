Facebook

Arbeiter versuchten bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr den Brand zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. © KLZ/Fuchs

Bei Ausbesserungsarbeiten auf der Asphaltdecke im Innenhof eines Hauses in Klagenfurt wurde am Freitag heißes Bitumen in die Risse gegossen und mit einem Gasflämmer nachbearbeitet. Dabei geriet eine Thujenhecke in Brand.