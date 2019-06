Facebook

Der Hubschrauber flog den Verletzten ins UKH Klagenfurt © Weichselbraun

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt war am Freitagnachmittag mit seinem Motorrad auf einem nicht befestigten Verbindungsweg in der Gemeinde Grafenstein unterwegs. Er verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und kam links von der Schotterfahrbahn ab. Der Biker stürzte kopfüber in einen Acker. Er erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt gebracht werden.