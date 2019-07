Die Landeshauptstadt geht neue Wege in der öffentlichen Mobilität. Ein erster Schritt ist die JahreskartePLUS. 72-Stunden-Tickets gibt es auch.

Das 72-Stunden-Ticket gibt es beim Busfahrer zu kaufen © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Ab 1. Juli 2019 gibt es die Jahreskarte PLUS um 365,- Euro. Damit können die Klagenfurter alle Linien der Klagenfurt Mobilität GmbH (KMG), die jetzt die einstigen "Stadtwerke-Busse" verwaltet, ein Jahr lang nutzen. In der Jahreskarte PLUS, die es ab Juli für Klagenfurter um 365 Euro zu kaufen gibt, ist die Nutzung des Nextbike inbegriffen.