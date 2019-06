Facebook

Auch in anderen Städten rücken Feuerwehren aus, um Bewohner zu duschen © APA/ERNST WEISS

Die Hitzewelle ist im Stadtzentrum am belastendsten. Ein erfrischendes Erlebnis der etwas anderen Art erwartet alle, die Lust auf etwas Abkühlung haben, am Montag, 1. Juli, am Neuen Platz. Allen, die an diesem Tag nicht zum See können, verschafft die Berufsfeuerwehr von 14 bis 16 Uhr vor dem Rathaus mit einer Sprühaktion eine kalte Dusche.