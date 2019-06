Facebook

Fans voller Vorfreude auf ihren Ed Sheeran © Markus Traussnig

20.25 Uhr: Bays Finale

James Bay spielt seinen Hit aus dem Jahr 2014 "Hold Back The River". Die Menge rastet aus. Zuvor fragt er in die Runde "Are you even more ready for Ed Sheeren?". Die Fans antworten mit Gejohle, sie sind "ready". Kurz darauf verlässt der Engländer die Gruppe, jetzt wird es langsam ernst...