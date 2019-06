Facebook

Ed Sheeran im Wörthersee Stadion © Markus Traussnig

22.52 Uhr: Es ist vollbracht!

Knapp zwei Stunden Ed Sheeran gab es für die Fans am Freitagabend im Wörthersee Stadion. Jetzt ist das Konzert aus. Nach ein paar Zugaben verließ der Engländer schließlich die Bühne und hinterließ viele glückliche Besucher. Und somit verabschieden auch wir uns von diesem Konzertabend und wünschen allen Zehntausenden ein sicheres Heimkommen. Geduld ist angebracht, was nicht jedem klar zu sein scheint. Die Shuttle-Busse fahren in Serie - aber, wie immer, wollen alle in den ersten einsteigen . . .