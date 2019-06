Facebook

Hitze ohne Ende © APA/dpa/Kay Nietfeld

Am Samstag kann man bei uns im Land wieder mit viel Sonnenschein rechnen und die Sonne dominiert zumeist vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Nur in den Nachmittags und Abendstunden mischen da und dort über den Bergen ein paar Quellwolken mit. Die allermeisten dieser Quellwolken bleiben jedoch sehr klein und bergen somit kein Gewitterrisiko in sich. "

Die sommerlichen Temperaturen bleiben uns zudem erhalten und eine Erfrischung im Schwimmbad oder an einem Badesee ist sicherlich willkommen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Temperaturen bewegen sich am Nachmittag in Paternion sowie in Poggersdorf nahe 31 Grad. Damit gibt es dort neuerlich einen sogenannten "heißen Tag", den am Abend auch ein Stargast garantiert: Ed Sheeran tritt heute noch einmal im Wörthersee-Stadion auf.