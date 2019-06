Schwimmgenossen Diese Tiere tummeln sich in den Badeseen der Region

Facebook

Zahlreiche Arten besiedeln die Kärntner Badeseen © KK

Für die einen ist die Begegnung mit einem Wels im Wasser ein wahres Naturschauspiel, für ängstliche Schwimmer wohl der schlimmste Albtraum. Wer weiterhin unbeschwert in den Kärntner Seen seine Runden ziehen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen. Die Chance, beim Sprung ins kühle Nass auf einen Wels zu treffen, ist gerade in diesen Tagen am höchsten. Die Fische haben Paarungszeit und schwimmen zum Ablaichen ans Ufer, wo sie mit freiem Auge sichtbar sind.