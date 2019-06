Facebook

Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden (Symbolfoto) © (c) Fuchs Juergen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Freitagabend in der Feldkirchner Straße in Klagenfurt. Kurz nach 18 Uhr bog ein 22-jähriger Klagenfurter mit seinem Pkw von einem Parkplatz in die Straße ein. Dabei dürfte er einen herannahenden 24-jährigen Motorradfahrer übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde der Motorradlenker schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.