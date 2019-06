Eltern protestieren Kinderspielplatz "Happyland" wegen Anrainerbeschwerden geschlossen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild Spielplatz © (c) Christian Schwier - Fotolia (Christian Schwier)

Große Aufregung herrscht bei den Eltern einer Wohnanlage am Kochwirtplatz in Pörtschach: Der Kinderspielplatz vom Gasthof Joainig musste heute nach 25 Jahren seine Pforten schließen. "Auf Grund von behördlichen Auflagen und massiven Anreinerbeschwerden müssen wir euch leider mitteilen, dass unser Happyland mit heute für immer geschlossen werden muss! Wir bedauern diesen Schritt gehen zu müssen", teilte Familie Sager via Facebook mit.

"Für die Kinder gibt es hier in der Nähe keine alternativen Spielmöglichkeiten im Freien", reagiert Gerald Bürger bestürzt. Der Vater zweier Kinder (elf und drei Jahre) vermutet Anrainerbeschwerden als Ursache für die Schließung. Denn direkt hinter den Spielflächen befindet sich ein neues Wohngebäude. "Es steht erst seit einem Jahr hier", berichtet Bürger. Mehrere Anrainer hätten sich in letzter Zeit über Lärm und Sprache der Kinder beklagt. "Wir wissen nicht, wo unsere Kinder in Zukunft spielen sollen", ist Bürger ratlos. Zudem hätten nicht nur Gasthofbesucher und Anrainerkinder auf dem Gelände gespielt: "Auch Kinder aus der Gemeinde Pörtschach kamen hierher."

"Es handelt sich um eine gewerbliche Sache, wir sind hier nicht eingebunden", bedauert Pörtschachs Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz die Schließung.