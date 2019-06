Facebook

© AP

Freitagabend findet das erste Konzert von Superstar Ed Sheeran im Wörthersee-Stadion statt. Es wird in jeder Hinsicht schweißtreibend: Hochdruckeinfluss und zumeist auch wieder recht trockene Luftmassen bescheren uns viel Sonnenschein und die Sonne sollte nach der Auflösung weniger Restwolken oder Nebelbänke zumeist vom Morgen bis zum Abend dominieren können. Auch die sich am Nachmittag und Abend über den Bergen entwickelnden Quellwolken bleiben voraussichtlich sehr klein und tragen somit kaum ein Gewitterpotential in sich. "Nützen Sie den Freitag um im Freien etwas zu unternehmen und besuchen Sie zum Beispiel ein Schwimmbad oder einer der vielen Badeseen im Land", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind weiterhin sehr sommerlich und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Paternion Werte nahe 31 Grad.