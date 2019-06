Facebook

Im Osten von Klagenfurt (zwischen Welzenegg und Fischl) ist es am Donnerstagnachmittag um 14.25 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. "Einige Straßenzüge sind betroffen", sagt Stadtwerke-Sprecher Harald Raffer. Die Stadtwerke-Trupps seien im Einsatz. Wie viele Haushalte keinen Strom haben, könne man noch nicht sagen. Derzeit gehen die Stadtwerke davon aus, dass der Defekt von einer Trafostation in der Afritschstraße ausgeht, wo es zu einem so genannten Überschlag gekommen sein könnte. An der raschen Behebung des Schadens wird gearbeitet. Ein Teil der betroffenen Haushalte ist mittlerweile durch Umschaltungen wieder mit Strom versorgt.