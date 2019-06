Facebook

Hitzige Diskussion: Gert Unterköfler (Sportpark), Angelika Hödl (Mitglied Kärntner Kulturgremium), Projekt-Initiator Klaus Littmann mit den Moderatoren Thomas Cik und Wolfgang Fercher © Markus Traussnig

1. Was soll mit der Kunstinstallation „For Forest“ erreicht werden?

Ein Wald steht mitten in einer Kraterarchitektur. „Wenn das Bild davon in den Köpfen hängen bleibt, das wäre ein Erfolg“, sagt „For Forest“-Initiator Klaus Littmann. Es gehe ihm nur um eine neue Form von Wahrnehmung. Für Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) könne dieses Bild Mahnmal sein: „Dass wir uns heute schon in einer Situation finden, dass wir unsere Natur in einem Stadion betrachten wie die Tiere in einem Zoo.“ Angelika Hödl, Mitglied im Kärntner Kulturgremium, fehlt die inhaltliche Brisanz: „Kunst muss die Finger auf die Wunden legen“, sagt sie. Das fehle ihr bei dem Projekt.

Claudia Odebrecht Redakteurin Regionalbüro Klagenfurt Mehr von Claudia Odebrecht

Sportliche Interessen treffen auf Kunst. Nach der überraschenden Qualifikation des Fußballvereins WAC für die Europa League kann dieser wegen des Waldes nicht in dem Stadion spielen. Fußballfans und die FPÖ forderten eine Verschiebung. Littmann verweist auf bestehende Verträge: „Eine Verschiebung wäre genauso absurd, wie wenn man sagen würde, man verschiebe den Klimawandel um ein Jahr.“ Sportpark-Geschäftsführer Gert Unterköfler hält die Diskussion um die Stadionnutzung für fadenscheinig: „Alle sagen, wir wollen Fußball, aber keiner kommt hin. Die Leute wollen mehr Konzerte und Großveranstaltungen.“ Der WAC habe außerdem ein Stadion. „Graz ist ja nicht auf dem Mond, sondern 80 Kilometer von Wolfsberg entfernt und Klagenfurt 76 Kilometer.“