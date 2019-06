Baustelle im Bereich zwischen dem St. Veiter Ring und Kraßniggstraße in Klagenfurt ist fertig und wird am 28. Juni für den Verkehr freigegeben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Mitte März starteten erste Grabungsarbeiten, jetzt ist die Baustelle in der St. Veiter Straße fertiggestellt. Der Bereich zwischen dem Ring und der Kraßniggstraße wird am Freitag, 28. Juni, ab 12 Uhr, in Abstimmung mit der Stadtwerke Mobilität wieder für den Verkehr freigegeben. „Der Kanal in der St. Veiter Straße war über 60 Jahre alt, es bestand Handlungsbedarf. Wir konnten die Baustelle trotz der Schlechtwetterphasen genau nach Zeitplan abschließen und die veranschlagten Gesamtkosten um etwa 100.000 Euro unterschreiten“, so Entsorgungsreferent Vizebürgermeister Wolfgang Germ. 850.000 Euro wurden letztlich insgesamt investiert.