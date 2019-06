Facebook

Bald gibt es in Keutschach ein eigenes Bier © KK

Die Gemeinde Keutschach am See bekommt jetzt ihr eigenes Bier, das "Keutschacher Pfahlbaubier". Damit soll daran erinnert werden, dass vor rund 6000 Jahren Menschen auf einer Insel im Keutschacher See gesiedelt hatten und die Überreste dieser Pfahlbauten Teil des UNESCO-Welterbes sind. "Gekürt“ wird das Pfahlbaubier beim Keutschacher Dorffest am Samstag, dem 6. Juli, wobei eine 150-köpfige Jury die Entscheidung trifft.