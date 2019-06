Bub verschluckte in Keutschach eine Weintraube. Angehörige versuchten ihm zu helfen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

© Helmuth Weichselbraun

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwoch Nachmittag in Keutschach ab. Ein zweijähriger Bub saß mit seiner Mutter und weiteren Angehörigen im Garten eines Wohnhauses. Dabei griff der Bub zu einer Weintraube und verschluckte sie in weiterer Folge.