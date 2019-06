Beschimpfungen gegen "For Forest" Künstler Kritik muss man über sich ergehen lassen, Verhetzung und Beleidigung nicht

Facebook

© Markus Traussnig

Klaus Littmann stellt also im Herbst im Wörthersee Stadion einen Wald auf. Dass er in der Diskussion der Kleinen Zeitung erklärte, er hätte den „For Forest“-Wald auch in einem ungenutzten Stadion in Portugal aufstellen können, schmälerte seine Sympathiewerte bei vielen Menschen nochmals. Den Argwohn, der ihm entgegengebracht wird, hat er sich ohnehin selbst zuzuschreiben: Er bewegt sich auf öffentlichem Gut, die Financiers seines Kunstprojekts macht er aber nicht öffentlich.

Das weckt Kritik. Und diese ist berechtigt.