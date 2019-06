Vier Wehren alarmiert Feuer in Hotel am Wörthersee ausgebrochen

Mittwochnachmittag ist es in einem Hotel in Krumpendorf zu einem Saunabrand gekommen. Es soll auch einen Verletzten geben.

Die Löscharbeiten dauern an © FF Moosburg

Die Sirenen heulten Mittwochnachmittag in der Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee. Laut ersten Informationen der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) brach in der Sauna eines Hotels ein Brand aus. Ein Mitarbeiter des Hotels soll mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus gebracht worden sein.