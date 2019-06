Die Barber Angels bieten am Sonntag kostenlose Haarschnitte für Obdachlose und Bedürftige an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Barber Angels" © Beate Christ

Eigentlich stellt man sich Engel anders vor: Wenn die "Barber Angels" in schwarzen Lederwesten und -hosen den Raum betreten, denkt man eher an die Mitglieder einer Motorradgang. Der Wohltätigkeitsverein "Barber Angels" (deutsch: Friseur-Engel") verhilft jedoch bereits seit 2016 Obdachlosen oder Bedürftigen zu einem gepflegten Aussehen. Kommenden Sonntag (30. Juni) verwandelt der "Soziale Friseurverein Barber Angels Brotherhood Austria" die Wohnungslosentagesstätte der Caritas von 10 bis 14 Uhr in einen Friseursalon. In dieser Zeit können sich alle Männer und Frauen, die kein eigenes Dach über dem Kopf haben beziehungsweise sich keinen Friseurbesuch leisten können, kostenlos die Haare schneiden lassen.

Vier Serviceclubs sorgen für das leibliche Wohl. Beim Grillfest gibt es köstliche Würstel, Koteletts, Salat und Gebäck. Unsere Besucher und Besucherinnen freuen sich schon", sagt „Eggerheim“-Leiterin Katrin Starc. Sie dankt den Organisationen für ihr Kommen, das für die wohnungs- und obdachlosen Menschen neben der Verköstigung ein paar Stunden Geselligkeit im einladenden Garten der Einrichtung bringt.