Im September wird im Wörthersee Stadion ein Wald gepflanzt. Doch was, wenn dieser niemanden interessiert? Der Live-Stream der Kleinen Zeitung-Diskussion zum Nachschauen.

For Forest

In der Diskussion: Littmann, Hödl und Unterköfler mit den beiden Moderatoren. © Markus Traussnig

Es ist das Aufregerthema des Jahres: das Projekt "For Forest", im Volksmund auch Stadion-Wald genannt. Kunstvermittler und Initiator Klaus Littmann wird im September fast 300 Bäume in das Wörthersee-Stadion pflanzen und damit das Bild "Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur" von Max Peintner in die Realität umsetzen.