Radfahren in der Wienergasse ist auch in Zukunft erlaubt © Weichselbraun

Die Zeichen haben in den vergangenen Tagen bereits darauf hingedeutet, jetzt ist es fix: Das in der Klagenfurt Wiener- und Kramergasse geplante Radfahrverbot wird - zumindest vorerst - nicht eingeführt. Der Klagenfurter Stadtsenat hat am Dienstagvormittag mehrheitlich dagegen gestimmt. Stattdessen soll evaluiert werden, zu wie vielen Unfällen es bereits gekommen ist, und eine Kampagne gestartet werden, damit Radfahrer mehr Rücksicht beim Fahren in der Fußgängerzone an den Tag legen. Entsprechende Hinweisschilder soll darüber hinaus Alternativ-Radstrecken aufzeigen.