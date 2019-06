Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kraftsportler Martin Hor und Wake the Lake Organisator Betina Nemec © Wake the Lake

Das Event „Wake the Lake“ findet heuer zum sechsten Mal in Krumpendorf am Wörthersee statt. Am Wochenende vom 29. bis 30. Juni 2019 wird das Gemeindebad „Parkbad Krumpendorf“ zum Veranstaltungsort von zahlreichen Trendsportarten.Es gibt wieder einige Neuheiten im Programm wie „Kino am See“ – ein Kinoabend, bei dem der Wörthersee die Hintergrundkulisse sein wird und der Surfspielfilm „Luft holen“ von und mit Mathias Mitzscherling gezeigt werden wird.