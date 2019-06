Ein Radfahrverbot in der Fußgängerzone gleicht aus, was nicht selbstverständlich ist.

Die Nord-Süd-Achse am Alten Platz soll für Radler gesperrt werden © Markus Traussnig

"Man macht auch keine Fahrverbote für Autos, weil sich ein paar Lenker nicht an die StVO halten.“ Mit dieser Ansage begründen SPÖ und Grüne, dass es kein zeitlich beschränktes Radverbot in der Klagenfurter Fußgängerzone geben wird. Ein Argument, das nur stimmt, wenn man keinen ganzheitlichen Zugang zum Thema Verkehr hat. In der Maximilianstraße und der Siebenhügelstraße hat sich kein Autofahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Nie. Seit man dort Mehrzweckstreifen eingezeichnet hat, hat sich das Tempo der Autofahrer merkbar verlangsamt. Warum? Weil man die Rücksichtnahme auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer quasi verordnet hat.