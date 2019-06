Facebook

Am Montag kurz vor 15 Uhr war eine 73-jährige Pensionistin aus Klagenfurt mit ihrem Pkw auf der Rosental Straße von St. Oswald kommend in Richtung Feistritz im Rosental unterwegs. Auf Höhe Unterkrajach kam das Auto aus bisher unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine rund 15 Zentimeter dicke Fichte und kam an der Böschungsunterkante zum Stillstand. Dabei wurden die Lenkerin und ihre 73-jährige Beifahrerin aus der Gemeinde Ferlach leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.