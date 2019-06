Am Freitag und am Samstag wird der Superstar Ed Sheeran in Klagenfurt auftreten. Fans spekulieren bereits jetzt, wo der Brite übernachten wird.

Ed Sheeran © (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan)

Am Wochenende wird der Sänger Ed Sheeran in Klagenfurt auftreten. Gleich an zwei Tagen hintereinander wird er das Wörthersee Stadion füllen. Das bedeutet, dass er wohl auch die Nacht in der Landeshauptstadt verbringen wird. Möglicherweise verweilt er sogar länger am Wörthersee: Sein nächstes Konzert geht schließlich erst am 3. Juli in Bukarest (Rumänien) über die Bühne.