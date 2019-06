Die am Wörthersee gelegene Schlossvilla landete auf Platz sechs der beliebtesten Hochzeitsorte in ganz Österreich.

Am Wörthersee gelegen

Schlossvilla Miralago Pörtschach © (c) Markus Traussnig

Die österreichischen Hochzeitsportale www.hochzeits-location.info und www.hochzeit.click haben Suchverhalten von 350.000 Usern und mehr als vier Millionen Seitenaufrufen des letzten Jahres ausgewertet. Dabei wurden die beliebtesten Hochzeitsorte anhand der Aufrufzahlen ermittelt. Mit jeweils mehr als 19.000 Klicks gingen Platz eins und zwei klar in das Burgenland. Auf Platz Nummer sechs (9.309 Aufrufe) liegt die Schlossvilla Miralago. Die über 125 Jahre alte Schlossvilla befindet sich in der Ostbucht von Pörtschach, direkt am Ufer des Wörthersees.