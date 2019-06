Facebook

Losgerissen hat sich ein Stier in einem Stall in Ferlach © Peter Just

Losgerissen hat sich am Sonntag gegen 10 Uhr ein ausgewachsener Stier in einem Stall in der Gemeinde Ferlach. Sein Besitzer, ein 48 Jahre alter Landwirt, fand das Tier im Stall seines Nachbarn und versuchte es einzufangen.