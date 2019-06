Facebook

Der Unfall ereignete sich auf der L99 Köttmanssdorfer Straße © Juergen Fuchs

Am gestrigen Sonntagvormittag lenkte ein 37-jähriger Mann aus Klagenfurt sein Motorrad auf der in Richtung Tschachoritsch. Im Freilandgebiet in der Gemeinde Ludmannsdorf, Bezirk Klagenfurt/Land, überholte er ordnungsgemäß einen PKW, verlor im Anschluss an den Überholvorgang aber die Kontrolle über sein Motorrad und kam damit zu Sturz.