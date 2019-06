Kleine Zeitung +

Einbruch am Wörthersee Täter stahlen teuren Goldschmuck: Zehntausende Euro Schaden

In der Nacht auf Sonntag wurde in ein Wohnhaus in Maria Wörth eingebrochen. Die unbekannten Täter stahlen mehrere Schmuckstücke aus Gold und verursachten hohen Schaden.