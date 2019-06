Facebook

Freudenberger sammelt seit Jahren Steine aus dem Tagliamento © Markus Traussnig

Wenn die Besucher einer Buchpräsentation im Anschluss an die Veranstaltung mit dem Autor anstoßen, ist der eine oder andere heimlich froh darüber, dass der Abend nun doch noch einen Sinn hat. Werner Freudenberger kann das nicht passieren. Für seine Gäste ist es immer ein Trostachterl. Denn sie hätten dieser angenehmen Stimme, die so viel weiß und so viel zu erzählen hat, noch stundenlang zuhören können.